Salamanca suma 68 afiliados extranjeros en septiembre y la afiliación de no nacionales en Castilla y León se dispara un 2%
El crecimiento en la Comunidad es más de tres veces superior al aumento registrado en la media nacional, que se situó en el 0,6%
El mercado laboral de Salamanca ha mostrado un impulso en septiembre gracias a la incorporación de trabajadores de origen extranjero. La provincia de Salamanca sumó 68 nuevos afiliados extranjeros a la Seguridad Social en septiembre, lo que representa un aumento del 0,7% respecto al mes anterior.
Este dato se enmarca en un contexto regional de gran dinamismo. Castilla y León en su conjunto cerró el noveno mes del año con 103.586 afiliados extranjeros, tras ganar 2.044 efectivos. Este crecimiento del 2% en la Comunidad es más de tres veces superior al aumento registrado en la media nacional, que se situó en el 0,6%.
Crecimiento regional muy superior al nacional
En la comparativa interanual, la brecha es aún mayor. Castilla y León ha registrado un incremento del 13% en la afiliación de extranjeros respecto a hace un año (11.941 afiliados nuevos), superando el aumento nacional, que fue del 7%.
A nivel provincial, la evolución fue positiva en casi todo el territorio. Soria (+5%), Valladolid (+4,2%) y Burgos (+4,1%) lideraron las subidas en la región. Solo Segovia y Ávila registraron ligeros descensos.
Hostelería y Rumanía, a la cabeza
En Castilla y León, la mayoría de los afiliados extranjeros (89,1%) cotizan en el Régimen General, destacando sectores como:
- Hostelería: 15,4% (14.251 personas).
- Industria Manufacturera: 12,3%.
- Comercio: 9,3%.
En cuanto a la procedencia, los afiliados mayoritarios en la Comunidad son originarios de Rumanía (14.186), seguidos por Marruecos (13.178) y Colombia (12.481).
También te puede interesar
Lo último