Salamanca supera los 83.500 pensionistas y la pensión media alcanza los 1.232 euros en noviembre

Sin planes de pensiones los ‘millennial’ cobrarán 500 euros de pensión cuando se jubilen

Salamanca cerró noviembre con 83.551 pensiones contributivas, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La provincia experimenta así un aumento del 1,32% respecto al mismo mes del año anterior, una de las subidas más destacadas de Castilla y León, solo por detrás de Valladolid y Ávila.

La pensión media en Salamanca se situó en 1.232,88 euros, una cifra por debajo de la media autonómica (1.317,72 euros) pero que continúa creciendo de forma sostenida. En el conjunto de Castilla y León, la cuantía media subió un 4,53% interanual, un incremento ligeramente superior al del conjunto del país.

Del total de pensiones de la provincia, una parte significativa corresponde a jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad, siguiendo la tendencia regional, donde predominan las prestaciones por jubilación (414.373 en toda la Comunidad) y viudedad (147.723).

Salamanca también destaca en el número de pensiones con complementos a mínimos, con 24.454 beneficiarios, la segunda cifra más alta de Castilla y León solo por detrás de León. Estos complementos suponen un apoyo especialmente relevante para las mujeres, que en el conjunto de la Comunidad representan casi el 30% de los perceptores de estas ayudas.

La evolución positiva del número de pensionistas refleja el envejecimiento demográfico sostenido y la elevada dependencia del sistema en la provincia.