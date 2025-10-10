Salamanca tendrá su primera área de autocaravanas en 2026 junto a La Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde al proyecto para dotar a la ciudad de un área de estacionamiento y servicios para autocaravanas y furgonetas camperizadas que estará operativa en 2026. Cumpliendo así uno de sus compromisos electorales, el Gobierno municipal ya ha realizado la propuesta de adjudicación de gestión del recinto a través de una concesión de dominio público, conocida como concesión demanial.

Ubicación estratégica y servicios completos

El nuevo espacio se ubicará en una parcela de 4.000 metros cuadrados en el extremo norte del actual aparcamiento de zahorra del recinto ferial de La Aldehuela, entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera. La elección del emplazamiento se ha realizado pensando en el viajero: su fácil acceso desde las autovías evitará la entrada al casco urbano de la ciudad. Además, la zona está bien comunicada, con una parada de la Línea 8 de autobús a unos 500 metros, cercana al carril bici, a instalaciones comerciales y al futuro centro de salud de Prosperidad.

La zona tendrá capacidad para el estacionamiento de casi 50 vehículos (caravanas, autocaravanas o furgonetas cámper) de diferentes tamaños. Contará con todos los servicios exigidos por la Junta de Castilla y León para este tipo de instalaciones, incluyendo: aseos, duchas, zona para el vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, tomas eléctricas, máquinas de vending y videovigilancia.

Modelo de gestión por concesión

Para la elaboración del proyecto, el Consistorio ha contado con el asesoramiento de técnicos, expertos y usuarios habituales de esta modalidad de turismo.

Será la empresa adjudicataria de la gestión del área la encargada de acometer las obras de construcción y dotar al espacio de todos los servicios necesarios. A cambio, explotará el recinto durante un periodo de tiempo. El Ayuntamiento establecerá condiciones de uso, como la limitación de la estancia máxima de los vehículos, para asegurar la rotación y un uso eficiente del nuevo espacio.