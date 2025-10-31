Salamanca volverá a correr el 9 de noviembre contra la violencia de género

Salamanca volverá a teñir sus calles de solidaridad el próximo 9 de noviembre con motivo de la VIII Carrera Popular contra la Violencia de Género, una cita deportiva y social que busca alzar la voz contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad.

El evento contará con dos modalidades:

Por un lado, una carrera competitiva de 10 kilómetros, dirigida a corredores mayores de 16 años, que forma parte del Calendario Autonómico y del Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca. Por otro, una carrera participativa y lúdica de 1,6 kilómetros, abierta a todas las personas, independientemente de su edad o condición física.

La prueba competitiva partirá a las 10:00 horas desde la Plaza Mayor, recorriendo algunas de las principales calles y lugares emblemáticos de la ciudad, como la calle Toro, la Rúa Antigua, el Puente Romano o la Plaza de Anaya, para finalizar nuevamente en la Plaza Mayor.

En cuanto a la carrera participativa, la salida será a las 10:15 horas, también desde la Plaza Mayor, con un recorrido más corto que permitirá disfrutar del ambiente festivo en familia.

Categorías y premios

En la categoría competitiva absoluta se entregarán premios a los diez primeros clasificados. Además, se reconocerá a los tres primeros de cada categoría: promesa (16-22 años), sénior (23-34), máster A (35-39), máster B (40-44), máster C (45-49), máster D (50-54), máster E (55-59), máster F (60-64), máster G (65-69) y máster H (más de 70 años).

También habrá distinciones para los tres primeros corredores con movilidad reducida y para los tres mejores equipos.

Inscripciones y recogida de dorsales

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 6 de noviembre a las 23:00 horas a través de la web www.salamancacontralaviolenciadegenero.org o de forma presencial en Floristerías Bedunia (calle Muñoz Torrero, 18 y avenida de los Maristas, 2).

El precio de inscripción es de 3 euros, destinados íntegramente a cubrir el coste de la bolsa del corredor, que incluirá una camiseta conmemorativa y diversos obsequios.

Los dorsales podrán retirarse en el Pabellón Municipal de La Alamedilla el viernes 7 de noviembre (de 17:30 a 20:30 h) y el sábado 8 de noviembre (de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h). De manera excepcional, también podrán recogerse el domingo 9 en la Plaza Mayor, de 8:45 a 9:45 horas.

Actividades paralelas

Como en ediciones anteriores, la jornada incluirá una programación paralela gratuita, que comenzará a las 9:30 horas y estará especialmente dirigida a niños y adolescentes. Entre las actividades destacan el Atletismo Divertido, un desfile con antorcha olímpica que dará inicio a la Olimpiada Infantil, y diversas propuestas de animación pensadas para fomentar la participación familiar.