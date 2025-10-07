Salamanca se vuelca con la visibilización del cáncer de mama metastásico con la campaña “La M que me falta”

Salamanca se vuelca con la visibilización del cáncer de mama metastásico con la campaña “La M que falta”

Salamanca, y más concretamente la plaza de la Concordia, se ha convertido en la mañana de este martes en el epicentro de la sensibilización del cáncer de mama metastásico de la mano de la presentación de la campaña “La M que me falta”, impulsada por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, así como con representantes sanitarios y una paciente oncológica quienes, en sus declaraciones, han subrayado la necesidad de seguir investigando y visibilizando esta enfermedad.

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo, por su parte, ha querido destacar la importancia de la iniciativa: “Queremos hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana. Desde hoy hasta el día 19, Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, la palabra Salamanca lucirá sin su ‘M’ en la Plaza de la Concordia. Invitamos a todos los salmantinos a acercarse, hacerse una foto junto a ese hueco y sumarse a la campaña en redes con los hashtags #LaMQueMeFalta y #CáncerDeMamaMetastásico”.

Carbayo ha agradecido, asimismo, la colaboración de pacientes, familias y voluntarios, así como la implicación de los profesionales sanitarios e investigadores que trabajan desde Salamanca. “Aquí tenemos el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer, un orgullo para todos los salmantinos” ha referido, poniendo de manifiesto el valor del trabajo conjunto de la sanidad en la lucha contra esta enfermedad.

“Más investigación para más vida”

Por su parte Begoña Revuelta, paciente oncológica, ha querido hacer énfasis en la importancia de seguir impulsando la investigación: “Existen muchos colectivos de cáncer de mama, pero faltaba la ‘M’ de metastásico. Por eso esta campaña nos enamoró: simboliza lo que nos falta. Nuestro lema es Más investigación para más vida, y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha aseverado.

Begoña, que tal y como ha explicado lleva una década conviviendo con la enfermedad, ha recordado que en España unas 18 mujeres fallecen al día por cáncer de mama metastásico, y alrededor de 2.000 personas reciben este diagnóstico cada año. “Hoy es posible llevar una vida normal, pero aún queda mucho camino por recorrer”, ha afirmado con positividad.

La investigación, clave para el futuro

El doctor Emilio Fonseca, Jefe del Servicio de Oncología de Salamanca, ha subrayado también la relevancia de la investigación y la detección precoz como herramientas fundamentales para combatir la enfermedad.

“Cada año se diagnostican unas 37.000 mujeres con cáncer de mama en España. "Más del 85 % logran curarse, pero aún hay un 20-30 % que desarrolla metástasis. Tenemos que seguir investigando, tanto en el laboratorio como en la clínica, para entender los mecanismos que hacen que el cáncer se disemine y encontrar fármacos dirigidos que nos permitan detenerlo”.

El especialista insistió también en la importancia de no retrasar las revisiones médicas y de fomentar la educación sanitaria: “Aproximadamente un 23 % de las mujeres llegan a la consulta con la enfermedad ya en fase metastásica, muchas veces por miedo a acudir al médico. El diagnóstico precoz salva vidas”.

Salamanca, símbolo de unión y esperanza

La estructura instalada en la Plaza de la Concordia, que permanecerá hasta el 19 de octubre, busca precisamente eso: llenar de significado el hueco de la “M” que falta en la palabra Salamanca y en la conciencia colectiva.

Con este gesto, la capital del Tormes se une a una causa común que va más allá de la sensibilización: reclamar más recursos para la investigación, mejorar la atención a las pacientes y dar visibilidad a quienes viven con cáncer de mama metastásico.