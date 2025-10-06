El salmantino Néstor Prieto entre los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que ya están en España

El salmantino Néstor Prieto se encuentra entre los primeros 21 españoles de la Global Sumud Flotilla que ya están en España. Los integrantes de la flotilla llegaron este domingo al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y entre ellos se encontraba el joven salmantino, que aparecía encabezando el grupo por la puerta de llegadas del aeropuerto.

El salmantino denunciaba nada más llegar a Madrid, en declaraciones recogidas por Europa Press, que los israelíes entraban varias veces en las celdas “con las pistolas y nos apuntaban en la cabeza, nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos y vejarnos”. También denunciaba privación del sueño y un proceso constante de deshumanización.

Otro de los recién llegados a España aseguraba que: "esta es la ropa con la que hemos llegado, porque no nos la han dejado cambiar (...) Abríamos el agua porque nos decían que tomábamos agua del grifo y salía agua gris, agua café, que no se podía tomar, pero no les importaba", han apuntado, criticando que "algunas mujeres" no han tenido o se les ha negado la medicación.

Néstor ha llegado a España con otros 20 integrantes de la flotilla. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España.

Albares ha afirmado que "igual que con el grupo de 21" ciudadanos, Exteriores ha ofrecido encargarse "completamente" de la repatriación y del coste de la misma para los 28 españoles restantes. Ha reivindicado además que su Ministerio va a "hacer todo lo que haga falta" para que "lleguen lo más rápidamente posible a España".