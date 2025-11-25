¿Pueden sancionarte por usar logos de empresas de seguridad en tu vivienda sin tener contratado el servicio?

La preocupación por la protección del hogar continúa en aumento entre los ciudadanos en España, lo que ha impulsado a muchos a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas. Aunque la instalación de alarmas profesionales es una de las opciones más extendidas, algunos vecinos optan por un método alternativo: colocar adhesivos de empresas de seguridad para intentar ahuyentar a posibles intrusos sin contratar el servicio real.

Sin embargo, esta práctica, aparentemente inofensiva, puede acarrear importantes consecuencias. La legislación española establece que exhibir distintivos, logotipos o cualquier elemento identificativo de compañías de seguridad sin contar con la autorización correspondiente constituye una infracción. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada exige disponer de un contrato o documento que avale su uso legítimo.

Las sanciones no son menores. La normativa sobre marcas prevé multas que parten de los 600 euros por día mientras el distintivo permanezca colocado de forma indebida. Además, las ordenanzas locales pueden añadir penalizaciones adicionales, e incluso el Código Penal contempla penas de prisión en los casos más graves relacionados con publicidad engañosa o vulneración de la propiedad industrial.

Aun así, existen alternativas legales: los carteles genéricos que indican vigilancia sin mostrar marcas registradas pueden utilizarse sin riesgo de sanción.