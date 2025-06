Sanidad alerta sobre la precariedad e invisibilidad en el sector de los cuidados y reclama una reforma estructural

La coordinadora del Comité de Cuidados en Salud del Ministerio de Sanidad, Paloma Calleja, ha advertido este lunes sobre la falta de trabajadores en el ámbito de los cuidados, una situación que ha atribuido a la “precariedad” laboral y a la “invisibilidad” de estos profesionales. Según Calleja, esta problemática también afecta a otros sectores sanitarios y constituye un obstáculo para atraer a nuevas generaciones al sector.

“Existe una escasez de profesionales sanitarios y de trabajadores de cuidados. Estas condiciones precarias y de invisibilidad no son atractivas para los jóvenes”, ha afirmado durante la reunión anual del Comisionado de Salud y Cuidados de la Plataforma del Tercer Sector.

Calleja ha insistido en que no basta con aumentar salarios o contratar más personal, sino que es necesario corregir las causas estructurales del problema. Entre los objetivos del Ministerio, ha destacado la sostenibilidad económica y ambiental, el fomento del autocuidado, el liderazgo de los profesionales y el impulso del cuidado comunitario.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha coincidido en señalar la precariedad del sector y ha subrayado la feminización del mismo, destacando que las mujeres son las principales responsables de los cuidados, tanto profesionales como no remunerados.

Feminización y falta de conciliación

Desde la Plataforma de la Infancia, Débora Quiroga ha aportado datos reveladores: en 2024, el 16,7% de las mujeres españolas se dedicaron a tareas de cuidado, frente a solo un 0,3% de los hombres. Además, ha denunciado la falta de políticas de conciliación eficaces y el impacto físico y mental que sufren quienes cuidan, en muchos casos sin reconocimiento ni apoyo.

Quiroga ha instado a que los cuidados se reconozcan como un derecho social básico y ha reclamado una ley de cuidados elaborada junto con la sociedad civil, que promueva un modelo comunitario, refuerce la red pública e impulse la colaboración con ONG y Administraciones.

Reforma del modelo de atención y desigualdades territoriales

Teresa Martínez, coordinadora de la estrategia CuidAs en Asturias, ha alertado sobre el enfoque excesivamente clínico del sistema de cuidados, que no considera suficientemente a la persona. Tatiana Navas, por su parte, ha denunciado las desigualdades entre zonas urbanas y rurales y ha exigido una ley estatal de cuidados y medidas de conciliación más efectivas.

Salud mental en crisis: el 75% de la población se siente peor

Durante el encuentro también se abordó la salud mental. Según datos presentados, un 75% de las personas encuestadas han visto empeorar su salud mental en los últimos años, especialmente mujeres, jóvenes y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Victoria Mon Troti, técnica del Comisionado, ha señalado que la demanda de ayuda psicológica ha aumentado, mientras que el modelo actual no puede dar respuesta. Ha pedido una transformación hacia un sistema más comunitario, centrado en la persona y sensible a su contexto social.

Esperanza Rubio, de la Confederación de Salud Mental, ha planteado más recursos, atención individualizada y formación en salud mental para profesionales no especializados, además de un enfoque específico hacia colectivos vulnerables.

Soledad no deseada: un problema social urgente

La soledad no deseada afecta ya al 20% de la población, según datos presentados por la Fundación ONCE. Lourdes Márquez ha reclamado una estrategia nacional que refuerce los servicios públicos con enfoque preventivo e intergeneracional, mientras que María José Sánchez, también de la ONCE, ha subrayado que la solución no solo depende del Estado: “También está en nuestras manos mitigar la soledad”.

Compromiso institucional

Finalmente, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez Rodríguez, ha declarado que estas cuestiones son una prioridad para el Gobierno. Ha anunciado que están cerca de iniciar la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, así como de avanzar en un marco estratégico contra la soledad y una coordinación sociosanitaria efectiva a nivel estatal.