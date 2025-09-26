Sanidad eliminará el copago ortoprotésico para los colectivos ya exentos de medicamentos

El Ministerio de Sanidad ha sacado este viernes a trámite de audiencia e información pública un proyecto de Real Decreto (RD) que eliminará el copago de productos ortoprotésicos para los colectivos que ya están exentos del copago farmacéutico.

¿A quién beneficiará esta medida?

Según ha explicado Sanidad, esta iniciativa está dirigida a personas que ya no pagan por sus medicamentos en la sanidad pública, como:

Pensionistas con rentas bajas,

Personas con discapacidad,

Otros colectivos en situación de especial protección.

Con ello, se busca unificar criterios dentro del sistema sanitario, evitar desigualdades entre diferentes prestaciones y facilitar el acceso a productos esenciales como prótesis o sillas de ruedas, que son clave para la calidad de vida.

Algunas comunidades ya lo aplican

Comunidades como la Valenciana y Castilla y León ya cuentan con ayudas para cubrir el copago ortoprotésico en los colectivos vulnerables. La medida que ahora impulsa el Ministerio de Sanidad pretende extender este modelo al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Una norma más amplia

La eliminación del copago ortoprotésico forma parte de un proyecto normativo más amplio que:

Reconoce el derecho a la asistencia sanitaria para personas que viven en España sin residencia legal.

Amplía la cobertura a ciudadanos españoles residentes en el extranjero durante sus estancias temporales en el país.

Para ello, el texto incluye la modificación del artículo 9 y la disposición adicional segunda del Real Decreto 1506/2012, que regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica.

Impacto presupuestario: 2,26 millones de euros al año

Sanidad ha estimado que la equiparación de exenciones entre copago farmacéutico y ortoprotésico supondrá un coste anual de 2.261.582 euros para las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).