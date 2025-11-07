Sanidad exigirá datos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix a las CCAA

El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará telemáticamente el próximo miércoles. La reunión tiene como puntos centrales la solicitud de información detallada a las comunidades autónomas (CCAA) sobre los datos y resultados actuales de los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, así como el análisis de la falta de especialistas sanitarios en el SNS, ambos a petición de las propias CCAA.

La exigencia de datos por parte del Ministerio, según ha informado la Agencia Europa Press, busca la evaluación de los programas de cribado y se produce en un contexto de fuerte polémica tras los fallos detectados en el sistema de cribado de mama en Andalucía. El requerimiento formal de datos se ha intensificado desde el último CISNS, celebrado el 24 de octubre en Zaragoza, donde los consejeros de Sanidad del PP abandonaron la mesa, denunciando una "utilización partidista y sectaria" del órgano por parte del Gobierno.

En esta ocasión, Sanidad someterá a votación y aprobará acuerdos clave en materia de cáncer:

Financiación: Se aprobará la distribución de dos millones de euros para las CCAA e INGESA. Un millón irá destinado a consolidar la red nacional de centros integrales (EUnetCCC) y el otro millón a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer.

Actualización de Cartera: Se actualizará la cartera común de servicios de Salud Pública en relación a la vigilancia epidemiológica y los programas poblacionales de cribado prenatal, neonatal y cáncer colorrectal.

El Consejo Interterritorial retomará los puntos que quedaron sin abordar tras el plantón del PP en la anterior reunión. Además de los temas de cáncer, se incluye en la agenda la aprobación de propuestas relevantes:

Enfermedades Neurodegenerativas: Abordaje de la enfermedad de Huntington dentro de la estrategia nacional.

Amianto: Emisión de certificados relacionados con patologías derivadas de la exposición al amianto.

Nuevas Tecnologías: Aprobación de sendas estrategias nacionales de inteligencia artificial y ciberseguridad para el Sistema Nacional de Salud.

CSUR: Designación de nuevos procedimientos para la atención en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) en el área de neumología y cirugía torácica, así como la designación y revocación de CSUR existentes.

Datos de Salud: Se aprobará un acuerdo para la participación de las CCAA en el uso del espacio nacional de datos de salud.

La reunión del próximo miércoles se perfila como un intento crucial para normalizar la relación entre el Ministerio y las CCAA y avanzar en la agenda sanitaria, con los programas de cribado bajo la lupa.