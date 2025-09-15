Sanidad renueva un convenio para reforzar la seguridad del paciente para consolidar la Red de Farmacias Centinela de la Comunidad

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos en una visita a las obras del centro de salud Prosperidad

La Consejería de Sanidad de Castilla y León y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL) han renovado un convenio para reforzar la seguridad del paciente. El acuerdo, que amplía la colaboración existente desde 2015, convierte a las farmacias de la región en agentes clave para la detección y notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Errores de Medicación (EM).

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, destacó la importancia del acuerdo para "controlar un aspecto fundamental siempre que se trabaja con fármacos", subrayando los beneficios que esto traerá para todos los pacientes de la Comunidad. Por su parte, la presidenta del CONCYL, María Engracia Pérez, agradeció la confianza de la Consejería y la implicación de los farmacéuticos, señalando que este convenio "revalida el trabajo desarrollado durante estos años y sigue colocando a Castilla y León como referente en la farmacovigilancia".

El acuerdo se centra en la labor de la Red de Farmacias Centinela, un grupo de 175 farmacias que participan de forma voluntaria. Estas oficinas, seleccionadas por criterios demográficos y sanitarios y con formación específica en farmacovigilancia, son el motor de este sistema de alerta.

Desde la creación de la red, los farmacéuticos han notificado un total de 397 sospechas de reacciones adversas, contribuyendo a la base de datos nacional de farmacovigilancia, FEDRA.

El nuevo convenio, con una vigencia de cuatro años, introduce importantes mejoras: