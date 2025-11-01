Todos los Santos, un día para la familia y el recuerdo

Recordar a quienes ya no están con nosotros, ir al cementerio, llevar flores y, por supuesto, disfrutar de los dulces típicos de este día centran la fiesta de Todos los Santos que celebra Salamanca y la provincia este sábado. Misas, rezos y responsos en los cementerios, que se mantendrán abiertos todo el día en todos los pueblos de la provincia debido a la alta afluencia que tienen, se reparten a lo largo del día.

En la capital salmantina los cementerios abrirán sus puertas de 9:00 a 18:30 horas durante todo el fin de semana con el objetivo de espaciar las visitas y que no haya aglomeraciones. Además, estos dos días 1 y 2, solemnidad de Todos los Santos y conmemoración de los Fieles Difuntos, se celebrará la eucaristía a las 12:00 horas en el altar mayor de la Catedral Nueva. Al término de la misa del día 1 tendrá lugar una exposición con el Santísimo y una acción de gracias en memoria del Terremoto de Lisboa de 1755. El día 2, tras la eucaristía, se realizará una procesión por la nave central mientras se entonan cantos por los difuntos. El resto de las parroquias tienen anuncias también las horas de los oficios.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses. La línea 4, entre el Alto del Rollo y el Cementerio San Carlos Borromeo, reforzará su servicio respecto a otros festivos con una frecuencia de un autobús cada 12 minutos, mientras que la frecuencia normal suele ser cada 20-30 minutos.

En cuanto al dispositivo de tráfico en la capital, el Ayuntamiento de Salamanca ha establecido que en las entradas situadas en la plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público (taxis), carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad. Es recomendable la utilización de los accesos al cementerio desde la carretera de Ledesma, avenida de Carmen Martín Gaite y glorieta del Obispo Bobadilla, donde se encuentra la puerta principal de acceso al camposanto.

La provincia también celebra Todos los Santos con los cementerios abiertos y la celebración de oficios y responsos en los camposantos.

En Béjar, el cementerio estará abierto de 9.30 a 19.00 horas, mientras que en Ciudad Rodrigo abrirá de forma ininterrumpida. Por su parte, el día 2 de noviembre, permanecerá abierto en horario continuado de 08:30 a 18:30 horas.

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha establecido un horario de apertura de 9:00 a 17:00 horas para todo el fin de semana. Las celebraciones religiosas tendrán lugar a las 17.00 horas el rosario el sábado y el domingo la misa a las 12.00 horas.

La parroquia de Carbajosa de la Sagrada tendrá a las 13.00 horas el oficio religioso y la oración en el cementerio a las 14.00 horas. La conmemoración de los fieles difuntos será a las 19.00 horas el sábado y el domingo a las 13.00 horas.