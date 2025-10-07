El sector hostelero de Salamanca celebra 900 entrevistas express para paliar la escasez de mano de obra cualificada

La Universidad de Salamanca ha acogido este martes la jornada 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express', una iniciativa de intermediación laboral que busca cerrar el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo en el sector hostelero, clave para la economía de la provincia.

El evento, fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León (a través del Servicio Público de Empleo, ECyL), HOSTURCY y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha programado cerca de 900 entrevistas a lo largo del día. En total, una veintena de empresas participan en la búsqueda de profesionales cualificados para cubrir las vacantes existentes.

Hostelería: motor económico con apoyo reforzado de la Junta

Durante su visita al evento, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, subrayó la importancia de la colaboración público-privada y el papel esencial de la hostelería, un sector que emplea a más de 75.000 personas en Castilla y León y que en Salamanca contribuye a alcanzar niveles históricos de afiliación a la Seguridad Social.

La consejera destacó el esfuerzo del ECyL en la intermediación y la formación, áreas clave para el relevo generacional y la mejora de la cualificación. En los últimos dos años, la Junta ha destinado más de 10 millones de euros a la formación específica para el sector, beneficiando a más de 5.300 trabajadores.

García también hizo hincapié en el compromiso con el empleo estable y las mejores condiciones laborales. Los incentivos a la contratación indefinida en hostelería cuentan con un incremento adicional de 1.000 euros, sumándose al incentivo general de 4.500 euros. Durante el pasado ejercicio, 170 empresas hosteleras de la Comunidad se beneficiaron de estas ayudas, con un importe global de 1,2 millones de euros.

Finalmente, la consejera remarcó que el sector está apostando por la modernización y digitalización, retos que, si bien exigen mayor profesionalización, son esenciales para mejorar la productividad y la calidad del servicio en un mercado cada vez más exigente.