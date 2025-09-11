La señalización inteligente desarrollada por la USAL reduce un 22 por ciento los siniestros con animales salvajes

La Junta de Castilla y León ha consolidado en los últimos años un modelo de gestión de carreteras basado en la seguridad, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental. Gracias a la inversión en digitalización, señalización inteligente y materiales más respetuosos con el medio ambiente, la Comunidad ha avanzado hacia una red viaria más eficiente y segura, que sitúa a los ciudadanos en el centro de su estrategia, según ha asegurado el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, en la 33ª edición de la Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la Carretera. Unas innovaciones tecnológicas en las que tiene mucho que ver la Universidad de Salamanca.

“En Castilla y León creemos que una carretera moderna no es solo asfalto, sino también tecnología, sostenibilidad y servicio a las personas. Cada inversión en innovación y digitalización se traduce en más seguridad, mejores condiciones de circulación y un menor impacto ambiental”, ha explicado Jesús Puerta durante su intervención.

El director ha destacado la puesta en marcha del Modelo Digital de las Carreteras, una plataforma pionera que permite gestionar de forma integral toda la información georreferenciada de la red autonómica, con inventario de activos, visualización digital de las vías y análisis predictivos que mejoran el mantenimiento y reducen costes. “Gracias a esta herramienta podemos anticiparnos a incidencias, planificar mejor el mantenimiento y ofrecer una red más segura y eficiente para todos los usuarios”, ha añadido.

Los sistemas de señalización inteligentes desarrollados por la Junta y la USAL han reducido un 22 por ciento los siniestros con animales salvajes. Estos siestemas están orientados a reducir este tipo de siniestros y actualmente hay una treintena de paneles instalados en tramos de riesgo emiten alertas en tiempo real gracias a algoritmos desarrollados junto a la Universidad de Salamanca.

El director general ha puesto también en valor el proyecto Territorio Rural Inteligente, que permite monitorizar en tiempo real las condiciones de vialidad invernal gracias a sensores en silos de sal, depósitos de salmuera y estaciones meteorológicas distribuidos por la Comunidad. Con este sistema, Castilla y León mejora la eficiencia en el uso de recursos y refuerza la seguridad de los desplazamientos en épocas de climatología adversa.

“La red de carreteras de Castilla y León es un elemento estratégico para el desarrollo de nuestra Comunidad. Seguiremos apostando por la innovación, la sostenibilidad y la seguridad, porque cada carretera que gestionamos es una inversión en la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, ha concluido Jesús Puerta.