Si eres un conductor habitual de patinete eléctrico esto te interesa: normas que entran en vigor a partir de 2026 y debes respetar

Se acabó tener “vía libre” para los patinetes eléctricos. En la actualidad, y sobre todo en lo que respecta a su circulación por la ciudad, la convivencia entre coches y patinetes, así como entre patinetes y peatones no ha llegado nunca a ser 100% positiva.

El principal motivo de esto, como se puede comprobar diariamente en la calle, es porque, por regla general, aunque no todos, los conductores de patinetes suelen saltarse con bastante habitualidad las normas de circulación provocando situaciones de peligro tanto para viandantes de a pie como para los conductores, generando en el caso más extremo accidentes de tráfico.

Para acabar con esta situación de caos, desde enero de 2026, es decir, en tan solo tres meses, los patinetes eléctricos estarán regulados por la Ley de Seguros de Automóviles, con la intención de evitar velocidades excesivas, así como su prohibición de circular por las aceras. Igualmente tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio que cubra daños a terceros. La multa por no contratarlo, en caso de suceder un accidente, podría ascender a los 1.000 euros.

El seguro obligatorio será para todos aquellos vehículos de motor con una o más ruedas; si alcanzan una velocidad de 6-25 km/h y pesan menos de 25 kilos; y si alcanzan los 6-14 km/h y superan los 25 kilos. No obstante, para poder contratar un seguro es necesario que el vehículo cuente con un certificado de circulación, que esté inscrito en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y que incluyan una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o con una matrícula que permita garantizar una cobertura en el caso de que haya tanto daños materiales como personales, tal y como expone el Real Automóvil Club de España (RACE).

Además, según RACE, esta es la normativa de patinetes eléctricos, aunque la recomendación del seguro de responsabilidad civil será en tres meses obligatorio:

Normativa de patinetes eléctricos | RACE

También, desde el año 2027 cualquier patinete eléctrico que circule por las vías españolas tendrá que estar homologado y disponer de un certificado de circulación, como algo igualmente obligado.