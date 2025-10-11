Si tienes pensado ir a la montaña este puente, estas son los consejos de la Guardia Civil

Con la festividad del 12 de octubre este domingo, y su celebración el lunes 13 en algunos territorios, es posible que haya quien se plantee disfrutar de este puente con una excursión a la montaña. La Guardia Civil ha recordado en sus redes sociales algunos de los consejos a tener en cuenta.

Indican, en primer lugar, que es fundamental no solo no ir a la montaña demasiado tarde, sino también planificar con antelación el tiempo que se va a pasar allí. La Guardia Civil recomienda pensarlo con un margen de seguridad adecuado al más lento del grupo.

Tampoco sobrestimes tus capacidades o las de terceros: elegid lo que vais a hacer en función de vuestro nivel físico y técnico.

También es indispensable informarse de la predicción meteorológica. ¿Va a hacer frío? ¿Cuánto, qué ropa será la adecuado? ¿Lloverá, nevará? Si el tiempo peligra, es mejor no ponerse en peligro también.

Por no hablar de dejar dicho a alguien cercano a dónde vas. En caso de rescate, conocer tu ubicación es primordial. Es por esto la Guardia Civil recuerda también la existencia de la aplicación móvil gratuita 'alertcops', desde la que podrías enviarles una alerta de seguridad geolocalizada.