El sistema de pulseras para maltratadores sufre una incidencia y obliga a Igualdad a activar protocolo de protección

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual ha sufrido este martes una incidencia y ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo. Así lo ha anunciado el departamento que dirige Ana Redondo sobre el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores. También ha explicado que se ha activado "de inmediato" el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos.

Para ello, ha detallado que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Igualmente ha precisado que se han mantenido "operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Desde el Ministerio han asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia".

"Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta", han apuntado.

Además, han expuesto que "aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad".Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica".

"Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha subrayado la ministra tras la incidencia detectada.

Asimismo, Redondo ha asegurado en un vídeo-comunicado enviado por su departamento que el sistema está "estabilizado" desde aproximadamente las 18:00 horas de este miércoles y ha subrayado que "ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento" durante la crisis.

"Queremos mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando para recuperar absolutamente la normalidad pero desde hace más de una hora los datos están llegando en tiempo y forma", ha destacado.

De la misma manera, ha pedido tener en cuenta que los protocolos "han funcionado" y ha admitido que es "posible" que el sistema tecnológicamente "pueda fallar" pero ha añadido que "lo que no fallan son los protocolos". "Todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha", ha concluido.