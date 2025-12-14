Solicitan al Gobierno prohibir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales

Los menores de 18 años y las redes sociales, uno de los puntos más complicados a tratar en los últimos años por la facilidad de acceso que se tienen a las mismas y los peligros que puede conllevar no hacer un correcto uso de ellas.

Ante esto, el Partido Popular ha presentado cincuenta enmiendas entre las que se encuentra la prohibición de acceso a las redes sociales salvo que los padres lo consientan de manera expresa. Según ha explicado Cuca Gamarra, vicesecretaria del partido, esto servirá para “mejorar la protección de los menores y ayudar a las familias”, además de “garantizar la seguridad de niños y adolescentes”.

Asimismo, han marcado un rango de edad en el que el permiso parental se podría realizar, de los 14 a los 16 años, que tendría que ser a través de un medio oficial para que fuera verificable por los progenitores, tutores o cualquiera de los representantes legales del menor.

Del mismo modo, entre las medidas también se encuentran la prohibición del uso de las redes sociales para tener un descanso digital de 22:00 a 8:00 horas, con obligación de las plataformas de contar con un sistema que controle el acceso.

Por otro lado, el propio Partido Popular también ha subrayado la necesidad de que salgan adelante estas enmiendas para prevenir los contenidos que se visualizan en internet y controles parentales preinstalados en sistema operativos con acceso a internet. Por último, destaca entre las propuestas encontrar mecanismos que ayuden a denunciar de forma anónima y confidencial situaciones de ciberacoso.

Por su parte, también será obligatorio que haya controles parentales preinstalados en los sistemas operativos de los dispositivos con conexión a internet y que se provea formación básica a los padres sobre su configuración en los puntos de venta de dispositivos.