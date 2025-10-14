Solidaridad vecinal: FEVESA lanza una recogida de material sanitario y escolar para niños de Senegal

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha puesto en marcha la campaña solidaria “Unidos transformamos vidas”, invitando a los vecinos de la ciudad a donar productos sanitarios y educativos destinados a niños en situación de necesidad en Senegal.

La sede de FEVESA servirá como punto de recogida desde este miércoles, 15 de octubre, hasta el 31 de octubre.

Llenar botiquines y mochilas para cruzar fronteras

Tras una exitosa iniciativa el año pasado centrada en la recogida de ropa, este año el objetivo es llenar mochilas y botiquines con artículos esenciales. FEVESA solicita específicamente materiales como:

Sanitarios: Vendas, gasas, desinfectantes y termómetros.

Educativos: Mochilas, cuadernos y bolígrafos.

La Federación destaca que "pequeños objetos que, juntos, pueden convertirse en grandes oportunidades".

Puntos de donación y el Día del Vecino

Los materiales pueden entregarse directamente en la sede de FEVESA en el siguiente horario:

Lunes a jueves: De 9:00 a 13:00 h.

Viernes: De 9:00 a 12:00 h.

Además, los vecinos que participen en la celebración del Día del Vecino, el próximo 25 de octubre, podrán aprovechar la jornada festiva para realizar sus donaciones, combinando el disfrute con la acción solidaria. FEVESA ofrecerá más información sobre este evento próximamente.

Para más información, los interesados pueden contactar con FEVESA en los teléfonos 923 21 17 49 / 601 17 58 12 o a través del correo electrónico fevesa.salamanca@gmail.com.