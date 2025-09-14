Estos son los puntos en los que se puede donar sangre esta semana

Los equipos móviles recorrerán distintos barrios y municipios, mientras que el Hospital Virgen de la Vega mantiene abierto su punto fijo de donación con horario ampliado.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha dado a conocer el calendario de donaciones de sangre previsto en Salamanca y su provincia para la semana del 15 al 19 de septiembre. La campaña busca facilitar la participación ciudadana acercando los equipos móviles a lugares céntricos y accesibles.

El lunes 15 de septiembre habrá dos puntos destacados: un autobús de donación en la Plaza de los Bandos de 15:45 a 21:15 horas y otro en el Acuartelamiento General Arroquia, de 9:00 a 14:00 horas. El martes 16, las donaciones se podrán realizar en el hall principal del Hospital Universitario (8:45 a 14:15) y en el autobús instalado frente a El Corte Inglés (17:00 a 20:00).

El miércoles 17 se habilitará el Centro de Salud de Pizarrales entre las 15:45 y las 20:00 horas. El jueves 18 la cita será doble: en el CMI Vistahermosa (17:00 a 20:00) y en el centro médico de Cabrerizos (16:00 a 21:00). La semana concluirá el viernes 19 con dos ubicaciones: el Centro Comercial El Tormes, frente a Mercadona (17:00 a 20:00), y el centro de salud de Ciudad Rodrigo (16:30 a 20:30).

Como punto fijo, los donantes disponen del Hospital Virgen de la Vega, abierto de lunes a viernes de 15:00 a 22:00 horas, con horario ininterrumpido los miércoles desde las 8:00. Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

