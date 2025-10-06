Estos son los puntos móviles donde donar sangre en Salamanca esta semana

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha dado a conocer el calendario de donaciones de sangre previsto en Salamanca y su provincia para la semana del 6 al 10 de octubre. La campaña busca facilitar la participación ciudadana acercando los equipos móviles a lugares céntricos y accesibles.

El lunes 6 de octubre habrá dos puntos destacados: un autobús de donación en la Plaza de los Bandos de 15:45 a 21:15 horas y otro en el Centro Multiusos de Lumbrales, de 9:00 a 14:00 horas. El martes 7, las donaciones se podrán realizar en el centro de salud de Peñaranda de Bracamonte (16:15 a 20:45 horas).

Mientras tanto, el miércoles 8, serán la biblioteca del Colegio Mayor Hernán Cortés (de 17:00 horas a 20:00 horas) y el Hospital Virgen del Castañar de Béjar (16:30 a 20:30 horas) donde los salmantinos podrán donar.

El jueves 9 de octubre, las donaciones podrán llevarse a cabo en el nuevo consultorio médico de Macotera, en horario de 16:15 a 20:45 horas, y en la planta baja de la Casa de las asociaiones, de 16:00 a 20:30 horas.

Como punto fijo, los donantes disponen del Hospital Virgen de la Vega, que esta semana estará abierto de lunes a viernes de 15:00 a 22:00 horas, con horario ininterrumpido los miércoles desde las 8:00 horas. Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas.