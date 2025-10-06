Estos son los puntos móviles donde donar sangre en Salamanca esta semana
El Hospital Virgen de la Vega es el punto fijo de donación, pero cada día hay diferentes puntos alrededor de la provincia donde también poder donar
El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha dado a conocer el calendario de donaciones de sangre previsto en Salamanca y su provincia para la semana del 6 al 10 de octubre. La campaña busca facilitar la participación ciudadana acercando los equipos móviles a lugares céntricos y accesibles.
El lunes 6 de octubre habrá dos puntos destacados: un autobús de donación en la Plaza de los Bandos de 15:45 a 21:15 horas y otro en el Centro Multiusos de Lumbrales, de 9:00 a 14:00 horas. El martes 7, las donaciones se podrán realizar en el centro de salud de Peñaranda de Bracamonte (16:15 a 20:45 horas).
Mientras tanto, el miércoles 8, serán la biblioteca del Colegio Mayor Hernán Cortés (de 17:00 horas a 20:00 horas) y el Hospital Virgen del Castañar de Béjar (16:30 a 20:30 horas) donde los salmantinos podrán donar.
El jueves 9 de octubre, las donaciones podrán llevarse a cabo en el nuevo consultorio médico de Macotera, en horario de 16:15 a 20:45 horas, y en la planta baja de la Casa de las asociaiones, de 16:00 a 20:30 horas.
Como punto fijo, los donantes disponen del Hospital Virgen de la Vega, que esta semana estará abierto de lunes a viernes de 15:00 a 22:00 horas, con horario ininterrumpido los miércoles desde las 8:00 horas. Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas.
