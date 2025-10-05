Estas son las visitas guiadas gratuitas en honor al quinto centenario del Cristo de la Agonía Redentora

El Cristo Redentor cumple 500 años con una exposición que ahonda en su historia

El Ayuntamiento de Salamanca oferta visitas guiadas gratuitas a la exposición que conmemora los 500 años del Cristo de la Agonía Redentora y que permanecerá en la Torre de los Anaya hasta el próximo 25 de octubre.

Esta muestra hace un recorrido por los últimos cuarenta años de esta imagen, que coincide con el momento en el que irrumpe con fuerza en la vida de la Real Cofradía de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora hasta nuestros días.

Con esta exposición la Cofradía quiere dar a conocer a toda la ciudadanía, esta portentosa imagen que descansa en el crucero norte de la Catedral Nueva de Salamanca y que ha marcado una parte importante de la Semana Santa en estos últimos cuarenta años.

La muestra consta de unos setenta elementos, que incluyen documentación, fotografías, recortes de prensa, memorias de restauraciones, libros, orfebrería, bordados, ornamentos procesionales, dibujos, óleos, una reproducción de la procesión en miniatura, estampas antiguas y el propio Cristo de la Agonía.

Está dividida en tres partes que son: el Cristo y su cofradía, la procesión, con un audiovisual que recoge parte de estos últimos cuarenta años y el Poeta ante la Cruz, junto a la obra artística realizada alrededor del Cristo de la Agonía.

La exposición está abierta de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas, y la entrada es gratuita. Las visitas guiadas serán los martes, miércoles y viernes a las 12:00 horas.