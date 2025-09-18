La Subdelegación de Defensa de Salamanca conmemora su aniversario con un acto que busca reforzar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía
Con un marcado carácter solemne, el evento busca reforzar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Si el clima lo permite, la ceremonia se llevará a cabo en los jardines aledaños a la Subdelegación, lo que permitirá que sea abierto al público general.
El "Día de la Subdelegación de Defensa en Salamanca" se celebrará el próximo 26 de septiembre con un acto institucional en la sede de la Subdelegación. El evento, que comenzará a las 12:30 horas, será presidido por el Ilmo. Sr. Coronel D. Joaquín Blanco González, delegado de Defensa en Castilla y León.
La celebración conmemora el aniversario de la creación de las Subdelegaciones de Defensa y tiene como objetivo principal "transmitir la disposición de la administración militar al servicio de la sociedad salmantina". El programa incluye la imposición de condecoraciones y un reconocimiento especial a la figura del reservista voluntario.
Con un marcado carácter solemne, el evento busca reforzar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Si el clima lo permite, la ceremonia se llevará a cabo en los jardines aledaños a la Subdelegación, lo que permitirá que sea abierto al público general.
Como parte de la celebración, se otorgará el premio “Defensa” a nivel provincial, un galardón que reconoce a instituciones, empresas o particulares que han destacado en la difusión de la cultura de defensa en la provincia de Salamanca.
Además, el acto servirá de escenario para la entrega de premios a los ganadores de la 12.ª edición del concurso literario escolar “Carta a un militar español”. Los alumnos galardonados serán reconocidos por sus escritos, que en esta ocasión se han centrado en la temática “Nuestras Fuerzas Armadas: Allí donde nos necesites”.
También te puede interesar
Lo último