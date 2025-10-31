Suministro de compresas, gasas y algodón para todos los centros sanitarios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 10.178.422 euros para la celebración de un Acuerdo Marco destinado al suministro de compresas, gasas y algodón a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

Este contrato es esencial para garantizar la continuidad de la actividad asistencial en toda la comunidad. El acuerdo contempla la adquisición de 35 lotes de diversos materiales, incluyendo: compresas de gasa y tejido, gasas estériles, de talla y de celulosa, algodón hidrófilo y compresas tocológicas y oftálmicas.

El Acuerdo Marco tendrá una vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de ser prorrogado por dos años adicionales.