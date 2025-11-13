Tecnología con propósito: Salamanca acoge una jornada sobre soluciones digitales para la salud cerebral

El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) del Imserso en Salamanca se convertirá en un punto de encuentro para el debate sobre el futuro del cuidado cerebral. El próximo viernes, 14 de noviembre, a partir de las 09:30 horas, el centro acogerá la jornada "Tecnología con Propósito: Soluciones Digitales para el Cuidado de la Salud Cerebral".

La iniciativa, organizada conjuntamente con la Fundación de Neurociencias, busca establecer un espacio de reflexión y aprendizaje práctico sobre la aplicación de tecnologías digitales en el ámbito de la salud cerebral. El objetivo principal es poner en valor experiencias, herramientas y propuestas concretas que permitan avanzar hacia un sistema de apoyo para las demencias que sea más inclusivo, innovador y humano.

Innovación y transferencia de conocimiento

La Fundación de Neurociencias, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2006, aporta su experiencia en la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Su trabajo se centra en el desarrollo de programas de estimulación cognitiva, apoyo a familiares, e investigación e innovación enfocadas en el diagnóstico, la promoción de la salud digital y el avance en el campo de las neurotecnologías.

Con la realización de esta jornada, el CREA del Imserso da un paso firme hacia el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos del Imserso para 2025: facilitar la transferencia de conocimiento crucial entre profesionales, personas cuidadoras y familiares directamente involucrados en el ámbito de las demencias.

La jornada promete destacar cómo la tecnología puede ser una herramienta clave no solo para la investigación y el diagnóstico, sino también para ofrecer un cuidado más eficiente y personalizado a quienes conviven con el Alzheimer y otras demencias.