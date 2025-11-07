Tejares amanece con varias señales de tráfico dobladas

El barrio salmantino de Tejares ha amanecido este viernes con varias señales de tráfico dobladas o arrancadas de su base, una imagen que ha llamado la atención de los vecinos desde primera hora de la mañana.

Las señales afectadas se encuentran repartidas por diferentes calles del barrio, en zonas de paso frecuente de vehículos y peatones.

Algunas presentan claros signos de haber sido golpeadas o forzadas, lo que apunta a posibles actos vandálicos ocurridos durante la noche.