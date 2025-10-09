La Torre de los Anaya acoge la conferencia ‘Hablando con España’ sobre el legado hispánico en EE.UU. y México

Este viernes, la Torre de los Anaya será escenario de la conferencia ‘Hablando con España’, una jornada de reflexión y diálogo sobre el legado histórico y cultural de España en América, con especial atención a su influencia en Estados Unidos y México.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y el Círculo Hispanoamericano, reunirá a dos destacados expertos internacionales que ofrecerán una visión profunda sobre el papel de España en el continente americano.

Dos voces expertas desde ambos lados del Atlántico

La conferencia contará con la participación de:

Alfonso Borrego, historiador estadounidense y bisnieto del legendario jefe apache Gerónimo, es presidente de la Sociedad Cultural del Patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro y académico del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. En su intervención abordará la llegada de los españoles al suroeste de los actuales Estados Unidos, desmontando tópicos y aportando una visión documentada sobre este proceso histórico.

Jorge Carrera, antropólogo y director estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México, centrará su ponencia en la presencia española en el Septentrión mexicano, una región clave en la expansión cultural y territorial de la Corona española en América.

Entrada libre hasta completar aforo

El acto comenzará a las 19:00 horas y contará con la presencia de la concejala de Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín.

La entrada es libre hasta completar aforo, y se espera una alta participación debido al interés creciente por conocer y debatir sobre la herencia común que une a España con América Latina y el mundo hispano en general.