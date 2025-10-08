La Torre de los Anaya acogerá desde el 18 de octubre un taller de belenes navideños para niños

El Ayuntamiento de Salamanca organiza un taller, por tercer año consecutivo, dirigido a niños con edades comprendidas entre 10 y 14 años, para fomentar la tradición del Belén Navideño.

Se oferta un total de veinte plazas y los participantes realizarán la Anunciación a lo largo de cinco sábados, en horario de 10’30 a 12’30 horas, en la Torre de los Anaya. El monitor del taller será José Caraset, que es quien elabora el tradicional Belén Navideño que organiza cada año el Ayuntamiento en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Los veinte participantes aprenderán, entre otras cosas, qué es un Belén, cuáles son las escenas que se representan, cómo es el proceso de montaje y cuáles son los materiales adecuados para hacerlo.

Los talleres se desarrollarán los días 18 y 25 de octubre, 8, 15 y 22 de noviembre.

Inscripciones

Todas las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo desde este miércoles hasta el 14 de octubre a través del correo electrónico salamanca@ciudaddecultura.org . Deberán incluir el nombre y apellidos del menor que desea participar en el taller, su fecha de nacimiento, el nombre y apellidos del padre/madre o tutor y un teléfono de contacto. Si el número de solicitudes es superior al número de plazas se hará un sorteo público.