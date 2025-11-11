Tráfico controlará durante esta semana los autobuses escolares como parte de una nueva campaña especial de vigilancia

Durante esta semana, desde el lunes al viernes 14 de noviembre, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada rigurosamente en el transporte escolar. Esta iniciativa subraya la importancia crítica de la seguridad vial en el traslado de viajeros, especialmente en el ámbito académico.

Durante estos cinco días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de los municipios adheridos, supervisarán de cerca diversos aspectos como la velocidad, las distracciones, controles preventivos de alcohol y/o drogas, el uso correcto del cinturón de seguridad, así como las inspecciones para comprobar que las autorizaciones y documentos sean correctos, así como que se disponga de conduciones ténicas y elementos de seguridad del vehículo cumplen la normativa, así como los requisitos del conductor (permiso, tiempos de conducción y descanso).

La DGT, a través de su guía "Al cole siempre seguros", recuerda que el 90% de los siniestros con niños en el transporte escolar ocurren en los momentos de subir o bajar del vehículo o en los instantes inmediatos, siendo muchos de ellos atropellos por distracción. Además, una gran parte de los siniestros con lesiones graves están vinculados a la ausencia del uso adecuado de los cinturones de seguridad.

La última campaña realizada entre el 20 y el 24 de enero pasado arrojó datos que justifican esta nueva intervención:

6.621 vehículos inspeccionados.

1.789 vehículos denunciados por incumplir algún precepto.

La mayoría de las denuncias fueron por irregularidades administrativas, como no disponer de la preceptiva autorización especial o no tener suscrito el seguro obligatorio.

Se detectaron 3 conductores que dieron positivo en alcohol y 6 en otras drogas.

5 conductores fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad.

En Castilla y León, las policías locales de 28 ayuntamientos de las 9 jefaturas provinciales de Tráfico de Castilla y León colaboraron en la campaña.