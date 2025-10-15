En tres días dará comienzo la 31 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, presente en Salamanca hasta el 2 de noviembre

La Plaza Mayor de Salamanca acoge, un año más, uno de los eventos culturales más esperados del otoño: la 31 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. La cita se celebrará del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2025 y contará con la participación de 20 librerías españolas, cinco de ellas salmantinas.

La edición de este año adquiere un carácter "aún más especial" al coincidir con el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Su figura será el eje central y el nexo de unión entre libreros y visitantes. Como parte del homenaje, una parte importante de la programación se desarrollará en la nueva Biblioteca Carmen Martín Gaite.

El Ayuntamiento y la Red de Bibliotecas Municipales han preparado una amplia programación cultural que incluye presentaciones de libros, teatro, música, poesía y talleres. La Feria ofrecerá talleres-demostración de la mano de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca. Los asistentes podrán conocer en detalle disciplinas como la encuadernación artística, la caligrafía medieval o los procesos de restauración de documentos.

Entre las demostraciones en la Torre de los Anaya se incluyen técnicas de dorado a mano de libros (Lunes 20 de octubre) y un taller práctico de encuadernación japonesa (Jueves 23 de octubre). También habrá un taller divulgativo, abierto al público general, titulado "Una mirada al libro antiguo" (viernes 24 y 31 de octubre), que abordará la singularidad de estos ejemplares, desde el papel hasta sus encuadernaciones.

La Banda Municipal de Música de Salamanca, dirigida por Mario Vercher Grau, ofrecerá el tradicional ciclo de conciertos de inauguración (18 de octubre) y clausura (2 de noviembre). Además, el músico Miguel Fraile ofrecerá un concierto de guitarra con un repertorio que rescata composiciones representativas de finales del siglo XIX y principios del XX, incluyendo obras inéditas del folclorista Agapito Marazuela. Este concierto tendrá lugar en la Biblioteca Carmen Martín Gaite.

La programación teatral incluye espectáculos familiares como 'La vuelta al mundo en 80 días' (Sábado 25 de octubre) y 'Una rueda que da vueltas' (Domingo 26 de octubre) , esta última galardonada con el Premio FETEN a la mejor intérprete en 2024.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha agradecido a los libreros su apoyo por convertir la cita en un éxito año tras año e invitó a ciudadanos y visitantes a disfrutar "al máximo de cada una de las propuestas culturales y musicales de su programación".

