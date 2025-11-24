Las turroneras de La Alberca regresan a Salamanca para inaugurar la temporada navideña

Con la llegada de la Navidad, las tradicionales turroneras de La Alberca han vuelto este fin de semana a ocupar su lugar habitual en en los soportales de la Plaza Mayor.

Los turrones, destacan por la calidad de sus ingredientes y por la autenticidad de sus recetas. Entre las variedades más solicitadas se encuentra el clásico turrón de almendra —o turrón duro— preparado con miel, clara de huevo, azúcar y almendras peladas y tostadas, todas ellas procedentes de la sierra y reconocidas por su sabor y pureza.

Además de los turrones, otro de los productos estrella que atrae a clientes y curiosos es la miel albercana y las almendras garrapiñadas.

Las turroneras permanecerán en la ciudad durante toda la campaña navideña, ofreciendo a salmantinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de sabores tradicionales que forman parte del patrimonio gastronómico de la provincia.

