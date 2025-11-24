Las turroneras de La Alberca regresan a Salamanca para inaugurar la temporada navideña

Las turroneras de La Alberca ya ocupan su lugar en Salamanca

Con la llegada de la Navidad, las tradicionales turroneras de La Alberca han vuelto este fin de semana a ocupar su lugar habitual en en los soportales de la Plaza Mayor.

Los turrones, destacan por la calidad de sus ingredientes y por la autenticidad de sus recetas. Entre las variedades más solicitadas se encuentra el clásico turrón de almendra —o turrón duro— preparado con miel, clara de huevo, azúcar y almendras peladas y tostadas, todas ellas procedentes de la sierra y reconocidas por su sabor y pureza.

Además de los turrones, otro de los productos estrella que atrae a clientes y curiosos es la miel albercana y las almendras garrapiñadas.

Las turroneras permanecerán en la ciudad durante toda la campaña navideña, ofreciendo a salmantinos y visitantes la posibilidad de disfrutar de sabores tradicionales que forman parte del patrimonio gastronómico de la provincia.