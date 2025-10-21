UGT denuncia falta de transparencia en las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Salamanca

Servicios Públicos Salamanca denuncia la falta de transparencia en el proceso de elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Salamanca, que se formalizarán bajo un estricto control por parte del equipo de Gobierno municipal.

Desde este sindicato, se recuerda que la convocatoria electoral se realizó por acuerdo de los sindicatos, pero que, una vez que se llega al momento de elecciones, no se cuenta con ellos.

El pasado 14 de octubre, el día en el que se realizó la constitución de la mesa electoral, las centrales sindicales fueron convocadas por el Ayuntamiento a las 10 horas. Sin embargo, y por motivos que se desconocen, en el momento del inicio de la reunión la mesa ya estaba reunida y únicamente estaba asesorada por parte del personal del área de Recursos Humanos del Consistorio.

Para UGT Servicios Públicos, este equipo de Gobierno municipal “rechaza” constituir la mesa electoral de forma transparente, todo lo contrario, “realizando este procedimiento de manera unilateral y a puerta cerrada, sin permitir la participación de los representantes legales de los trabajadores ni de las organizaciones sindicales implicadas”.

De esos acuerdos unilaterales y sin presencia sindical, ha surgido una nueva figura, que es el “calendario provisional”, sin que por el momento se conozcan las fechas fijas del proceso. Esto genera un nuevo movimiento contrario a todos los trabajadores y trabajadoras municipales, ya que se ha realizado con opacidad.

“Por ejemplo, ni electores ni sindicatos conocen las fechas para hacer posibles reclamaciones al censo, o para presentar candidaturas, lo que vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical”, agrega el sindicato.

UGT Servicios Públicos tiene claro que este asesoramiento a la mesa electoral es “intencionado” para provocar “un retraso en el proceso”, ya que se “incumple lo estipulado en la ley saltándose el procedimiento de elecciones sindicales”.

Ante un inicio del proceso electoral plagado de anomalías, este sindicato ha interpuesto una reclamación formal debido a una “actitud intolerable que busca impedir la organización de los trabajadores y coartar su derecho a elegir a sus representantes”.

“No vamos a permitir que se pisoteen los derechos laborales con total impunidad”, añaden en UGT Servicios Públicos.

De esta manera, el sindicato seguirá apostando por la transparencia del proceso, ajustando a las normas para garantizar que sea libre y democrático.