La Unidad de Patología Mamaria del hospital de Salamanca suma las especialidades de Ginecología y Cirugía Plástica para mejorar el servicio

UPM, la Unidad de Patología Mamaria del hospital de Salamanca que coordina Isabel Silvia, ha sumado Ginecología y Cirugía Plástica de cara a mejorar el servicio, y así seguir siendo, tras 25 años, un referente en este tipo de servicios. De este modo, desde Ginecología se ha implementado una consulta para poder conservar óvulos, así como para realizar tratamientos hormonales y terapias que pudieran reducir los efectos secundarios.

Cirugía Plástica se une al servicio para colaborar en las reconstrucciones más complejas, así como el manejo de todo tipo de complicaciones. De esto modo, se mejora la calidad de vida de los pacientes reduciendo las secuelas quirúrgicas de las diferentes operaciones. Por otro lado, cabe destacar que el CAUSA es el único de la región que puede realizar abordajes invasivos en patología mamaria, mejorando por ende los resultados estéticos.

En cuanto al diagnóstico por imagen, el hospital de Salamanca aplica radiofrecuencia en tumores pequeños, evitando de este modo grandes cirugías, además de haber retomado las consultas específicas en el hospital Virgen del Castañar de Béjar. Por otro lado, Medicina Nuclear ha llegado a desarrollar un protocolo para realizar PET-TAC, además de haber mejorado en la estadificación y la evaluación de los diferentes tratamientos.

El propio CAUSA ha incorporado una enfermera gestora de casos para coordinar a todo el equipo, brindando apoyo directo a los pacientes. Asimismo, la UPM ofrece atención integral, multidisciplinar y actualizada para mejorar cualquier alternativa terapéutica, además de tener un impacto directo y positivo en los pacientes.