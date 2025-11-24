Urgente llamamiento a la donación de sangre en Castilla y León ante el "déficit crítico" en las reservas

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha lanzado una alerta urgente a la población debido a la situación crítica de las reservas de sangre en la Comunidad. Las existencias han iniciado la última semana de noviembre con un déficit general en todos los grupos sanguíneos, según informó el Centro este lunes.

La necesidad de donación es particularmente grave en el caso de los grupos 0+ y 0-, cuyas reservas se mantienen en el nivel más bajo (color rojo) por segunda semana consecutiva, lo que requiere una donación inmediata y urgente. El último informe de Chemcyl señala que, si bien el déficit es general, el resto de los grupos –incluyendo A+, A-, B+, B-, AB+ y AB–, se encuentran en nivel amarillo, lo que implica la necesidad de que los donantes acudan a los puntos de donación en las próximas semanas para reponer el stock y evitar que caigan a niveles críticos.

Ante este panorama, la Consejería de Sanidad de Castilla y León se ha sumado al llamamiento de emergencia. Tanto Chemcyl como Sanidad han recurrido a sus perfiles oficiales en redes sociales para movilizar a los ciudadanos, calificando la situación como "crítica". "Situación crítica: necesitamos donantes de todos los grupos en Castilla y León. Si puedes donar, hazlo hoy", insistió Chemcyl, pidiendo a los donantes que acudan a su punto de donación habitual.

Sanidad, por su parte, reforzó el mensaje advirtiendo que las reservas están en "niveles bajos" y destacando la urgencia particular de los grupos 0- y 0+, recordando que "Castilla y León necesita donaciones de sangre". Este llamamiento vital también ha sido difundido por el Centro de Emergencias de Castilla y León 112, instando a la población a responder con prontitud para asegurar el stock necesario para la actividad hospitalaria en la región.