El V Aniversario de la 'Operación Balmis' durante el COVID-19 se celebra en Salamanca con una exposición fotográfica del REI 11

Cartel de la exposición fotográfica por el V Aniversario de la 'Operación Balmis'

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 (REI 11) de Salamanca inauguró este martes 21 de octubre la exposición fotográfica “Operación Balmis, V aniversario” en el Centro Municipal Integrado (CMI) Vistahermosa. La muestra, que estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025, busca acercar al público salmantino la histórica labor de las Fuerzas Armadas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

La Operación Balmis se puso en marcha el 15 de marzo de 2020, tras el decreto del estado de alarma. En este marco, el REI 11 llevó a cabo el mayor despliegue de efectivos de su historia reciente, con el objetivo de apoyar a la población y a las instituciones en la contención del virus, iniciando su primera misión el 18 de marzo.

Durante la Operación, el Regimiento salmantino realizó un total de 92 misiones de presencia, 65 descontaminaciones de instalaciones y 11 apoyos a hospitales, acumulando 23.840 km a pie y 140.905 km en vehículo.

El REI 11 tuvo un papel fundamental en tres áreas principales a nivel nacional:

1. Apoyo e Instalación Hospitalaria: El Regimiento llevó a cabo 20 misiones de apoyo, montaje, instalación y ampliación de hospitales provisionales en tiempo récord para satisfacer la demanda sanitaria.

2. Desinfección en Zonas de Riesgo: Los miembros del Regimiento participaron en 61 labores de desinfección en zonas de alto riesgo. Estos equipos estuvieron en la primera línea de batalla contra la propagación del COVID-19, poniendo de manifiesto su espíritu de sacrificio en la descontaminación de instalaciones críticas.

3. Presencia y Vigilancia: El REI 11 realizó 92 despliegues de presencia en las calles para asegurar el cumplimiento del estado de alarma y transmitir seguridad. Estas misiones se extendieron por Salamanca y su provincia, así como en provincias anexas como Zamora y Ávila.

La exposición en el CMI Vistahermosa rinde homenaje a la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacando la contribución del Regimiento a la ampliación de la capacidad asistencial sanitaria y a la tranquilidad de los ciudadanos en momentos de gran incertidumbre.