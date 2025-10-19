Los vecinos de Huerta Otea piden mejorar el servicio de la Línea 13 de autobuses: "Cada vez va peor"

Los vecinos del barrio de Huerta Otea han elevado su voz ante lo que describen como un servicio "horrible" e insostenible de la Línea 13 de autobuses (Huerta Otea - San José), asegurando que los continuos incumplimientos de horarios y las demoras están provocando que lleguen tarde a sus trabajos y compromisos diarios.

Un vecino que lleva 16 años utilizando esta línea afirma que el servicio "cada vez va peor" y destaca que, a pesar del enorme crecimiento demográfico del barrio —incluyendo la construcción de numerosas residencias universitarias—, la frecuencia y eficiencia del transporte público no se ha adaptado.

Las quejas se centran en varios puntos críticos. Los autobuses "nunca van a la hora" o directamente "no aparecen". Un vecino relata que este mismo jueves no pasó ningún autobús por la avenida de Mirat en más de 40 minutos, lo que generó una saturación de pasajeros "como hormigas" cuando finalmente llegó el vehículo.

Los residentes señalan que han puesto "infinidad de reclamaciones" y refutan el argumento que, según dicen, el Ayuntamiento les ha transmitido de que "no están las suficientes personas censadas" en el barrio. Creesn que se debe dar servicio también a todas las personas que residen en las nuevas instalaciones de estudiantes, aunque no figuren en el censo municipal.