Del 1 al 7 de junio, la ciudad acogerá talleres, rutas, deporte y actividades educativas para todas las edades dentro de una programación en la que participarán cerca de 800 escolares

Salamanca celebrará del 1 al 7 de junio la VI Semana Savia bajo el lema “Plantando futuro”, una iniciativa que reunirá cerca de medio centenar de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos con el objetivo de seguir fomentando el cuidado y la protección del entorno natural.

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La programación busca continuar por la senda pedagógica y de sensibilización ambiental impulsada en los últimos años. En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que en los últimos meses se han plantado más de 32.000 árboles en la ciudad.

Las actividades estarán abiertas a personas de todas las edades y, aunque serán gratuitas, algunas requerirán inscripción previa para facilitar la organización y el desarrollo de las propuestas. El programa completo puede consultarse en la web municipal.

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Entre las propuestas programadas destacan talleres de huerto escolar, alimentación saludable y educación ambiental; visitas guiadas e itinerarios por espacios naturales urbanos; actividades deportivas como escalada, yoga o piragüismo; acciones de voluntariado ambiental y paseos saludables junto al río Tormes.

La Semana Savia arrancará el lunes 1 de junio con actividades en el Parque Würzburg, los Huertos Urbanos y el Huerto de Calixto y Melibea, mientras que el viernes 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrollarán iniciativas especiales como la recogida solidaria de residuos en Salas Bajas y actividades de sensibilización sobre fauna urbana.

El programa concluirá el domingo 7 de junio con la Carrera Solidaria por la Donación de Órganos – Marcha Savia, organizada por el Club Deportivo Alcer con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que tendrá salida desde la Plaza de Poeta Iglesias.