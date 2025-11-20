Un viaje por la trashumancia en Castilla y León: Santiago Bayón presenta su conferencia en el CMI El Charro de Salamanca

El Centro Municipal Integrado "El Charro" de Salamanca acogerá este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas la presentación titulada "Un viaje por las vías pecuarias: la transhumancia, la vida pastoril y la lana".

La charla será impartida por Santiago Bayón Vera, experto en Desarrollo Territorial y profundo conocedor del fenómeno de la trashumancia. Bayón Vera compartirá con el público su experiencia en la conservación del patrimonio cultural y medioambiental, centrándose en el Desarrollo Territorial Sostenible.

Durante la presentación, se tratarán diversos aspectos como los antecedentes históricos de las vías pecuarias, su descripción y gran importancia, así como la problemática actual de la trashumancia, con especial foco en la situación de Castilla y León.

El acceso al Centro Municipal se realizará mediante invitación, que se repartirá por orden de llegada. Es importante señalar que cada invitación es válida para una sola persona y no permite la reserva de asientos.

Las puertas del acceso se abrirán a las 19:45 horas. Se ruega a los asistentes que colaboren con la organización, ya que el auditorio deberá ser desalojado a las 21:30 horas.