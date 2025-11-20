Un viaje por la trashumancia en Castilla y León: Santiago Bayón presenta su conferencia en el CMI El Charro de Salamanca

Cartel de 'Un viaje por las vías pecuarias' de Trota Viernes
El Centro Municipal Integrado "El Charro" de Salamanca acogerá este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas la presentación titulada "Un viaje por las vías pecuarias: la transhumancia, la vida pastoril y la lana".

La charla será impartida por Santiago Bayón Vera, experto en Desarrollo Territorial y profundo conocedor del fenómeno de la trashumancia. Bayón Vera compartirá con el público su experiencia en la conservación del patrimonio cultural y medioambiental, centrándose en el Desarrollo Territorial Sostenible.

Durante la presentación, se tratarán diversos aspectos como los antecedentes históricos de las vías pecuarias, su descripción y gran importancia, así como la problemática actual de la trashumancia, con especial foco en la situación de Castilla y León.

El acceso al Centro Municipal se realizará mediante invitación, que se repartirá por orden de llegada. Es importante señalar que cada invitación es válida para una sola persona y no permite la reserva de asientos.

Las puertas del acceso se abrirán a las 19:45 horas. Se ruega a los asistentes que colaboren con la organización, ya que el auditorio deberá ser desalojado a las 21:30 horas.

