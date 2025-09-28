La Virgen de la Merced sale a las calles de Salamanca con una parada especial en la Plaza de Toros

Salamanca ha vivido este domingo, 28 de septiembre, una de las citas más emotivas de su calendario religioso: la procesión de la Virgen de la Merced, patrona de los barrios de Salesas y Labradores.

La imagen ha recorrido las calles de la ciudad tras su salida, alrededor de las 17:30 horas, de la Residencia de Mayores Madre de la Veracruz, en un cortejo organizado por la Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad y del Consuelo. El itinerario ha incluido puntos de especial simbolismo, como la avenida de la Merced, el paseo del Doctor Torres Villarroel o la parroquia de María Mediadora, donde se ha realizado una oración en la entrada.

Uno de los momentos más esperados ha llegado en la esplanada de la Plaza de Toros, junto a la escultura de Santiago Martín “El Viti”, cuando el torero Ismael Martín ha dedicado una llamada al paso de la Santísima Virgen, gesto que ha unido la tradición religiosa con la memoria taurina de la ciudad.