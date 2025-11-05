Xuso Jones y ‘Lo sabe, no lo sabe’ graban por tercer día consecutivo en Salamanca
Desde este lunes y hasta el miércoles, el programa ha recorrido la céntricas calles de la capital del Tormes entrevistando a diferentes personas
‘Lo sabe, no lo sabe’ ha vuelto a grabar por tercer día consecutivo en Salamanca. En esta ocasión, diferentes personas han pasado por los micrófonos para responder las preguntas y ayudar a que el concursante se lleve el suculento bote.
Durante el martes, 4 de noviembre, la Plaza Mayor volvió a ser el escenario utilizado en el programa de Cuatro, llamando la atención de los viandantes que no han dudado en inmortalizar el momento.
Durante tres días, Salamanca ha vuelto a ser el plató de televisión favorito de ‘Lo sabe, no lo sabe’, demostrando por qué la ciudad es un referente tanto en el cine, como en las series y programas.
