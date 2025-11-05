Xuso Jones y ‘Lo sabe, no lo sabe’ graban por tercer día consecutivo en Salamanca

Desde este lunes y hasta el miércoles, el programa ha recorrido la céntricas calles de la capital del Tormes entrevistando a diferentes personas

Xuso Jones grabando 'Lo sabe, no lo sabe'
‘Lo sabe, no lo sabe’ ha vuelto a grabar por tercer día consecutivo en Salamanca. En esta ocasión, diferentes personas han pasado por los micrófonos para responder las preguntas y ayudar a que el concursante se lleve el suculento bote.

Durante el martes, 4 de noviembre, la Plaza Mayor volvió a ser el escenario utilizado en el programa de Cuatro, llamando la atención de los viandantes que no han dudado en inmortalizar el momento.

Xuso Jone, de 'Lo sabe, no lo sabe', graba en Salamanca con una concursante muy especial
Durante tres días, Salamanca ha vuelto a ser el plató de televisión favorito de ‘Lo sabe, no lo sabe’, demostrando por qué la ciudad es un referente tanto en el cine, como en las series y programas.

