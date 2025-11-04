Xuso Jones vuelve a Salamanca con el programa 'Lo sabe, no lo sabe'

El famoso presentador, Chuso Jones, de 'Lo sabe, no lo sabe', ya se encuentra grabando en Salamanca. El rodaje comenzó durante el Lunes, 3 de noviembre, y se ha extendido por las diferentes calles del Casco Histórico preguntando a diferentes concursantes que participan de manera aleatoria.

No es la primera vez que se acerca hasta la capital del Tormes, y es que hace unos meses ya estuvo grabando en la propia ciudad poniendo en valor cada uno de los edificios monumentos, causando gran revuelo en el centro de la ciudad ante la fama adquirida en los últimos años.

En esta ocasión, la Plaza Mayor ha adquirido un gran protagonismo, con la participación de dos jóvenes que se han enfrentado a las preguntas del que fuera cantante de covers hace más de diez años, y presentador e influencer en la actualidad.

El programa, que se ha grabado en la calle Toro o la Plaza Mayor, entre otros lugares, se ha planificado para ser grabado en el conjunto histórico. En el caso de lluvia, se trasladará al Mercado Central.

La última vez que 'Lo sabe, no lo sabe' se acercó a Salamanca, se trataba del mes de marzo, donde una de las concursantes elegidas fue Elizabeth, que trabaja como TCAE en el Hospital de Día Onco-Hematológico.