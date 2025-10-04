XXIII Congreso nacional de Lupus: investigadores presentan en Salamanca avances pioneros

El congreso organizado por la Asociación Felupus en Salamanca se convirtió en un foro de gran relevancia científica para pacientes y especialistas, donde se presentaron las terapias más esperanzadoras en el abordaje del Lupus Eritematoso Sistémico (LES). La ponencia central contó con la participación de los doctores Julia Barbado e Iván Cusacovich, ambos referentes en el campo de las enfermedades autoinmunes.

La doctora Julia Barbado acaparó el interés al exponer los avances de un proyecto de investigación pionero que explora el uso de terapias avanzadas con células mesenquimales para el tratamiento del lupus.

La doctora compartió los primeros resultados obtenidos en pacientes, que han sido notablemente positivos. Se ha logrado una reducción de entre el 65 % y el 80 % en la proteinuria (exceso de proteínas en la orina, un indicador de daño renal) tan solo un mes después de la administración de la terapia. También se ha observado una reducción progresiva de corticoides e inmunosupresores durante el seguimiento. La conclusión más alentadora llega tras un seguimiento de ocho años, donde se ha determinado que no se produjeron brotes ni formación de tumores en los pacientes tratados.

La doctora Barbado ha enfatizado que, si bien la investigación con terapias celulares es un camino a medio y largo plazo, tiene un gran potencial para transformar el paradigma terapéutico del lupus, ofreciendo una alternativa innovadora a los tratamientos tradicionales.

Por su parte, el doctor Iván Cusacovich ha centrado su intervención en el papel crucial de la genética y su actividad (transcriptómica) en el desarrollo y la respuesta al tratamiento del lupus.

El doctor abordó tres aspectos fundamentales:

Bases Genéticas y Transcriptómicas: Explicó que el lupus no se debe principalmente a mutaciones individuales, sino a alteraciones en cómo se expresan los genes. El análisis de estas "firmas génicas" permite clasificar a los pacientes y anticipar su evolución o su respuesta a la terapia.

Diferencias entre Sexos: La mayor incidencia en mujeres se relaciona, en parte, con fenómenos de escape de la inactivación de genes en el cromosoma X, así como con la existencia de múltiples copias de genes con función inmunitaria y factores hormonales. El doctor también señaló que, aunque es una enfermedad poligénica, existen casos raros donde una única mutación en genes como TLR7 o C1 puede ser la causa del lupus.

Aplicaciones Clínicas Reales: El doctor Cusacovich anunció que ya se han desarrollado paneles genéticos capaces de predecir la respuesta a tratamientos específicos como belimumab, micofenolato o rituximab. Esta herramienta podría implementarse de forma sencilla y económica en la práctica clínica diaria, representando un paso importante hacia la medicina personalizada real en enfermedades autoinmunes. El análisis del número de copias de ARN de distintos genes es clave para este fin.

Ambos doctores han concluido que la combinación de estas líneas de investigación –terapias celulares regenerativas y el análisis genético personalizado– marcan la hoja de ruta más prometedora para el futuro tratamiento de miles de pacientes con lupus.