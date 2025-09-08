Más del 75 % de los profesores prevé usar la IA en el nuevo curso, según una encuesta

Más del 75 % de los profesores españoles afirman que utilizarán herramientas de Inteligencia Artificial en el nuevo curso, que comienza el lunes 8 de septiembre en la mayoría de comunidades autónomas.

Así lo refleja una encuesta publicada por Kahoot! realizada en agosto 2025 a más de 1.100 profesores españoles, con el objetivo de recoger las tendencias que estarán presentes este nuevo curso escolar.

Para este próximo curso, los profesores afirman que utilizarán herramientas de IA en preparación de contenido educativo (37 %), aprendizaje virtual (18 %) y gamificación de los planes de estudio (17 %), principalmente.

Entre los beneficios que más valoran a la hora de implementar las nuevas tecnologías en el aula, destacan el mayor interés y motivación en los alumnos (30 %), la mejor adquisición del conocimiento (15 %) y la facilidad de llegar a los alumnos de mejor manera (14 %).

Por su parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) siguen teniendo el protagonismo de los últimos años ya que el 79 % de los docentes ha utilizado o prevé utilizarlas el próximo curso con sus alumnos con fines educativos

En este sentido, las presentaciones en clase son lo más utilizado con un 21 %, le siguen el uso del aula virtual con un 19% y el uso de plataformas de gamificación, que se posiciona con un 14 %.

Aunque, si bien los profesores consideran importante el uso de dispositivos electrónicos en las aulas, también destacan la importancia de poder limitar el uso de teléfonos móviles de uso personal de los alumnos en las aulas.

Precisamente, el 59 % de los docentes considera que la prohibición de móviles en las aulas ha ayudado a que los alumnos muestren más interés durante las horas de clase.

Por su parte, la plataforma Canva ha destacado las cinco tendencias principales que estarán más presentes y marcarán el siguiente curso: La alfabetización visual y digital como competencias clave; el aprendizaje interactivo y gamificado; aprendizaje personalizado impulsado por IA; recursos centralizados para optimizar la enseñanza; y datos visuales para apoyar el progreso del alumnado.

Así, desde los expertos de la plataforma señalan que la IA "se está consolidando como una aliada estratégica del profesorado, actuando como un asistente inteligente que facilita la creación de contenidos, sugiere ideas creativas y agiliza la planificación de las clases". "Todo ello, siempre bajo el control del docente, que continúa siendo el motor del proceso pedagógico", puntualizan.

El profesor Alfons Nàcher subraya que la IA "no sustituye" el juicio de los docentes, "lo amplifica": "Debemos practicar y explorar, pero no delegar nuestro rol pedagógico".

Al asumir tareas repetitivas o que exigen mucho tiempo, la Inteligencia Artificial permite a los docentes centrarse en lo más importante: enseñar, inspirar y conectar con su alumnado.

Para el partner & managing director de The Valley, Juan Luis Moreno, "la rápida evolución tecnológica ha convertido septiembre en un punto crítico para retomar la actividad profesional con seguridad, motivación y claridad de propósito, especialmente en plena revolución de la Inteligencia Artificial".

"La IA está ya integrada en todas las formaciones y prácticamente en todos los trabajos, consolidándose como la transformación digital de la que se hablaba hace unos años. Por ello, contar con formación especializada y continua se convierte clave tanto para reforzar habilidades esenciales como para aplicar la IA en anticipar tendencias del mercado y automatizar tareas estratégicas, permitiendo a los profesionales afrontar los desafío del retorno laboral con perspectiva estratégica y confianza", señala Moreno.

Ante este contexto, los expertos de la institución educativa han identificado las seis razones clave por las que la la Inteligencia Artificial se ha convertido en una "asignatura obligatoria" este curso para mantenerse preparado ante los desafíos actuales.

En concreto, sostienen que la IA "ya es transversal en todos los sectores", ya que "ha dejado de ser una herramienta opcional para convertirse en el eje que sostiene la competitividad de cualquier organización". Por ello, comprender su funcionamiento y aplicaciones "ya no es exclusivo de perfiles técnicos".

Los experto aseguran que los líderes que entienden la IA "acompañan a sus equipos en la adopción tecnológica y marcan el rumbo en la estrategia, la gestión del cambio y la innovación". En este sentido, la formación continua en IA permite desarrollar ese liderazgo informado y con capacidad de anticiparse a las demandas del mercado.

Asimismo, la capacidad de analizar datos en tiempo real permite anticipar tendencias, detectar oportunidades y minimizar riesgos "con una precisión imposible hace apenas unos años", lo cual acelera los tiempos de respuesta en entornos volátiles e incrementa el impacto de cada decisión estratégica, desde inversiones hasta lanzamientos de nuevos productos o servicios.

Al delegar en Inteligencia Artificial tareas repetitivas y de bajo valor, las organizaciones liberan recursos y talento para enfocarse en la innovación, la creación de experiencias diferenciales y el desarrollo de negocio. Además, la integración de la IA con big data, IoT y soluciones en la nube "multiplica su potencial y convierte la automatización en un aliado estratégico".

Los expertos añaden que las empresas que utilizan la IA de forma estratégica afrontan mejor escenarios de crisis, incertidumbre o alta competencia.

Según un informe elaborado por investigadores de Microsoft Research, los puestos que requieren escribir, analizar, explicar, presentar, vender o enseñar, especialmente aquellos que demandan mayor formación académica, son los más expuestos al impacto de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, desde The Valley consideran que esta realidad "no debe interpretarse solo como un riesgo, también es una invitación a reinventarse".

"Los líderes que comprendan el potencial de la IA y aprendan a integrarla de manera estratégica podrán liberar tiempo para taras de mayor valor, anticipar tendencias y asumir un rol protagonista en la transformación de sus organizaciones", concluyen los expertos de la institución educativa.