El 82 por ciento de los españoles apoya vetar las redes sociales a menores de 14 años, uno de los niveles más altos del mundo
El respaldo crece 9 puntos respecto a 2024 y sitúa a España junto a Francia e Italia a la cabeza del rechazo; también aumenta la oposición al uso de móviles en las aulas, aunque la sociedad se divide sobre la inteligencia artificial en la educación
La mayoría de la población española reclama medidas más restrictivas frente al impacto de la tecnología en los menores. Según el último Monitor de Educación de Ipsos, un 82% de los ciudadanos se muestra a favor de prohibir las redes sociales a menores de 14 años, tanto dentro como fuera de las aulas. Esta cifra, nueve puntos superior a la de 2024, coloca a España entre los países con mayor apoyo a esta medida, junto a Francia (85%) e Italia (83%). El respaldo es especialmente elevado entre las mujeres (85%) frente al 78% de los hombres.
El informe, elaborado en 30 países, revela además que siete de cada diez encuestados respaldan vetar los teléfonos inteligentes en las escuelas, aunque con notables diferencias generacionales: solo el 41% de los jóvenes está a favor, frente al 83% de los ‘baby boomers’.
La irrupción de la inteligencia artificial genera, sin embargo, división. Un 39% cree que debería prohibirse en las aulas, un 34% se opone y un 28% no se pronuncia, reflejo de la falta de conocimiento sobre su impacto educativo.
En cuanto a la calidad del sistema educativo, solo un 29% la considera buena. Entre los principales desafíos se señalan un currículo obsoleto, la falta de financiación pública y la masificación de las aulas.
