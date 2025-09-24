La AEMPS afirma que no hay evidencia de que el paracetamol durante el embarazo cause autismo

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha asegurado que no existe evidencia que relacione de forma causal el uso de paracetamol durante el embarazo con el desarrollo de autismo en niños. Por ello, recomienda que las mujeres embarazadas pueden seguir utilizando este medicamento cuando sea necesario, siempre bajo supervisión médica y siguiendo las pautas de uso prudente: la dosis más baja posible durante el menor tiempo necesario.

Esta aclaración llega tras la publicación, el pasado 22 de septiembre de 2025, de una nota informativa por parte de la Agencia Americana del Medicamento (FDA). En ella, la FDA anunció que incluirá en la información del medicamento una advertencia sobre la posible asociación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y trastornos del neurodesarrollo, como el autismo o el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), en los hijos.

No obstante, la propia FDA reconoció que no se ha establecido una relación causal entre el consumo del medicamento y estos trastornos, y recordó que tratar la fiebre durante el embarazo puede ser necesario en algunos casos.

En este contexto, la AEMPS reitera que el uso de paracetamol en mujeres embarazadas debe mantenerse cuando exista indicación clínica, valorando individualmente cada caso y teniendo en cuenta que la fiebre no tratada o el dolor intenso también suponen riesgos para la salud de la madre y del feto.

Evaluación previa en Europa

La AEMPS recuerda que en 2019, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisó la seguridad del paracetamol en el embarazo. Tras analizar los estudios disponibles —tanto epidemiológicos como no clínicos—, el PRAC concluyó que los datos eran inconcluyentes respecto a un posible impacto en el neurodesarrollo infantil.

Como resultado, se actualizó la ficha técnica del medicamento con una advertencia que indica que “los estudios epidemiológicos sobre el neurodesarrollo en niños expuestos a paracetamol en el útero muestran resultados no concluyentes”.

Además, la AEMPS destaca que, según la información actualmente autorizada en la UE, los datos disponibles sobre mujeres embarazadas que han utilizado paracetamol no muestran un aumento del riesgo de malformaciones en el feto o problemas en el recién nacido.

Seguimiento continuo y recomendaciones

La EMA y las autoridades nacionales —como la propia AEMPS— realizan un seguimiento continuo de la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol. Si surgiera nueva información que modificara el balance beneficio-riesgo, se comunicaría de forma oficial.

Por todo ello, la AEMPS insiste en que el paracetamol puede seguir utilizándose durante el embarazo siempre que se respeten las indicaciones del prospecto: usar la dosis más baja eficaz, durante el menor tiempo posible.

Finalmente, recomienda que, en caso de duda sobre el tratamiento del dolor o la fiebre durante el embarazo, o si los síntomas persisten o se necesita tomar el medicamento con más frecuencia, se consulte con un profesional sanitario.