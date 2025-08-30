Agosto de 2025, el mes con menos asesinatos machistas desde que hay registros

El mes de agosto de 2025 podría convertirse en el más bajo en cifras de violencia de género desde 2003. Con un solo asesinato machista confirmado y otro caso en investigación, este mes contrasta con los años más trágicos, en los que la cifra de víctimas mortales superaba la decena.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el único caso confirmado en agosto es el de una mujer de 34 años en Badajoz, que tenía cuatro hijos, los cuales se suman a la trágica lista de menores huérfanos. Otro caso, el de una mujer de 54 años en Motril (Granada) con una orden de alejamiento contra su expareja, está siendo investigado.

Un balance esperanzador en 2025

Este dato sitúa a agosto de 2025 entre los meses menos mortíferos de los últimos 22 años, junto a 2010, 2012 y 2013, que registraron dos víctimas cada uno. En lo que va de 2025, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género es de 24, la más baja en los primeros siete meses del año desde que se comenzaron a recopilar estos datos.

Pese a esta reducción, las autoridades recuerdan que la violencia de género sigue siendo una realidad en la sociedad. Por ello, instan a toda la ciudadanía a estar alerta y utilizar los servicios de ayuda disponibles, como el teléfono 016, que funciona las 24 horas del día. También se puede contactar a través de WhatsApp, email, chat online y las aplicaciones de emergencia policial como ALERTCOPS.