Autocompasión y menos perfeccionismo, la clave para manejar el dolor crónico según un estudio

Un estudio de la Universidad Murdoch, en Australia, ha revelado que la autocompasión y el perfeccionismo juegan un papel crucial en la experiencia y el manejo del dolor crónico. La investigación, dirigida por el Dr. Graeme Ditchburn, sugiere que los factores psicológicos pueden ser tan importantes como los físicos en la forma en que las personas sobrellevan esta condición, tal y como recoge Europa Press.

El estudio, que involucró a más de 1.000 participantes, encontró que las personas con dolor crónico tienden a tener niveles significativamente más altos de perfeccionismo y menos autocompasión.

El dolor crónico, que afecta a millones de personas en todo el mundo, puede generar una profunda frustración al impedir que quienes lo sufren realicen actividades cotidianas y alcancen objetivos que se autoimponen. El Dr. Ditchburn explica que esta frustración, combinada con las altas expectativas propias y ajenas, crea un círculo vicioso de estrés.

"Quienes sufren dolor crónico pueden sentir que el dolor y la carga que este causa es culpa propia", afirma el investigador. "Esto tiene implicaciones negativas para la percepción de la autoeficacia y la confianza en la propia capacidad, lo que a su vez se asocia con un mayor estrés, con consecuencias negativas para la salud física y mental".

Los hallazgos del estudio sugieren que las intervenciones psicológicas podrían ser un complemento muy beneficioso para los tratamientos médicos del dolor. Los investigadores proponen que las terapias dirigidas a aumentar la autocompasión y reducir las tendencias perfeccionistas podrían ayudar a las personas a gestionar mejor su condición y a mejorar su calidad de vida.

Las condiciones de dolor más comunes entre los participantes del estudio fueron dolor de espalda, migraña y artritis, lo que demuestra la relevancia de los hallazgos en una amplia variedad de casos. Los investigadores sugieren que futuros estudios podrían explorar cómo el tipo y la gravedad del dolor, percibidos por el paciente, influyen en su estado psicológico, para así poder desarrollar tratamientos más personalizados.