La criminalidad violenta sigue en aumento, según sindicatos policiales

Los sindicatos de la Policía Nacional han denunciado el "fracaso" del Ministerio del Interior para controlar el aumento de la "criminalidad grave", a pesar de que las cifras generales de delitos hayan descendido ligeramente. Las organizaciones han puesto el acento en el aumento de la violencia en las calles, señalando específicamente los delitos de lesiones graves, riñas tumultuarias y agresiones sexuales con penetración.

Esta crítica surge tras la publicación del Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025, que muestra una disminución general del 0,9% en la delincuencia hasta mitad de año. Este descenso se atribuye principalmente a la caída de los robos y hurtos, así como a la bajada en los homicidios dolosos y asesinatos consumados. Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta estadística no refleja el verdadero panorama de la seguridad ciudadana.

Se ha alertado sobre el repunte en la criminalidad más violenta. Según sus datos, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 7% y los homicidios en grado de tentativa han subido un 11% en comparación con el primer semestre de 2024. El sindicato subraya que estos datos son aún más contundentes al compararlos con los de 2017, cuando las tentativas de homicidio han crecido un 19,5%, las agresiones sexuales con penetración un 14,6% y los delitos de lesiones y riñas tumultuarias un 11,3%.

Por su parte, otro de los sindicatos ha calificado la situación de "peor registro histórico en una década" para la delincuencia violenta. Ponen el foco en los 14.366 delitos de lesiones y riñas tumultuarias registrados en el primer semestre de 2025. Se ha vuelto a solicitar la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, afirmando que el Ministerio del Interior "sigue perdiendo el pulso de la protección de la seguridad ciudadana" y que los agentes se sienten "más expuestos que nunca" frente a los delitos violentos.