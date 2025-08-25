Cuatro ministros comparecerán esta semana en el Senado para dar cuenta de su gestión en la ola de incendios

El Senado de España se convertirá esta semana en el epicentro del debate político sobre la gestión de la reciente ola de incendios que ha devastado el país. La Cámara Alta acogerá las comparecencias de cuatro ministros del Gobierno, quienes darán explicaciones sobre la respuesta a la catástrofe que, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus, ha calcinado más de 350.000 hectáreas desde el pasado 5 de agosto.

Estas comparecencias han sido impulsadas por el Partido Popular, que, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado, ha habilitado de urgencia la última semana de agosto. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha justificado la medida para sacar a los ministros de su “retiro vacacional” y reclamar una rendición de cuentas exhaustiva.

Despliegue militar y coordinación

La primera en comparecer será la ministra de Defensa, Margarita Robles, el próximo martes 26 de agosto a las 16:00 horas. El PP le exigirá detalles sobre los tiempos de respuesta y los recursos empleados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas Armadas, y si considera que los medios movilizados fueron “adecuados y suficientes” para la magnitud de los fuegos.

La oposición ha criticado la supuesta lentitud del Gobierno a la hora de enviar efectivos, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusando al presidente Pedro Sánchez de “escatimar” la ayuda a las comunidades autónomas. En respuesta, la ministra Robles ha asegurado que los ministros están “absolutamente encantados” de comparecer para explicar “todo lo que se ha hecho, que es mucho”, y ha insistido en que los recursos han estado “desde el principio y en todo momento” a disposición de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

Transición Ecológica e Interior en el punto de mira

El miércoles 27 de agosto, será el turno de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El PP le pedirá cuentas sobre la asistencia técnica a las comunidades autónomas y los planes para restaurar los ecosistemas dañados y “prevenir la desertificación”. La oposición intenta responsabilizar al Gobierno central, a pesar de que la prevención es competencia autonómica, alegando la existencia de fondos europeos sin ejecutar y una supuesta falta de mantenimiento en los montes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el jueves 28 de agosto a las 11:00 horas. El PP ha arremetido contra su cartera, acusándola de “negligencias” por no haber aprobado un catálogo de recursos autonómicos y por no elevar la situación operativa al nivel 2. Elías Bendodo, dirigente popular, ha llegado a tildar de “pirómana” a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. La comparecencia se centrará en la “coordinación real y efectiva” con las autonomías, los tiempos de respuesta de los medios y la eficacia de las políticas de prevención.

Medidas de apoyo al sector primario

Finalmente, el viernes 29 de agosto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparecerá para detallar las medidas de apoyo, compensación y recuperación para agricultores, ganaderos y propietarios afectados. La oposición le reclamará un plan para cuantificar los daños a infraestructuras rurales y sistemas de regadío, y la activación de líneas específicas de financiación. También se le exigirán explicaciones sobre la participación del Ministerio en las labores de extinción y prevención en el medio rural.