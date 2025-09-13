La DGT intensifica la vigilancia de las furgonetas tras duplicarse la cifra de fallecidos en 2024

El director general de la DGT, Pere Navarro, inaugura la Jornada técnica 'Seguridad vial y furgonetas', en la sede de la DGT, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un plan de vigilancia y control específico para furgonetas. El director de la DGT, Pere Navarro, ha reconocido que estos vehículos son una "asignatura pendiente" debido al alarmante aumento de su siniestralidad en 2024.

Durante una jornada técnica, Navarro ha explicado que las furgonetas, a menudo en un "segundo plano", se han convertido en una "zona oscura" a la que es urgente prestar atención. Este foco se debe al incremento de su presencia en las carreteras, impulsado por el auge del sector logístico, así como a la antigüedad de muchos de estos vehículos.

Cifras alarmantes de siniestralidad

Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, ha alertado sobre las cifras de siniestralidad de 2024. El número de fallecidos en furgonetas casi se duplicó respecto al año anterior, alcanzando las 79 muertes, la mayoría de ellas en vías convencionales. Además, el número de heridos hospitalizados se disparó, pasando de 138 a 190.

El plan de la DGT busca mejorar la seguridad de los desplazamientos y concienciar sobre la importancia de la revisión y el uso adecuado de estos vehículos.